Энергетика
Росстат: цены на бензин в январе выросли на 0,8% в месячном выраженииПарламентская газета 08:50
Потребительские цены на бензин в России выросли на 0,8% по отношению к декабрю 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата. Отмечается, что относительно января прошлого года цены на бензин выросли на 9,8%.
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