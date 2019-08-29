По состоянию на 26 августа цена на литр бензина марки АИ-92 составляла в среднем 42,23 рубля, марки АИ-95 — 45,66 рубля, марки АИ-98 — 51,46 рубля. Средняя цена на дизельное топливо за неделю также не изменилась и по-прежнему составляет 46,14 рубля.

Росстат: цены на бензин в России за неделю не изменились

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