Энергетика
REGNUMРосстат: цены на бензин в России за неделю не изменились
По состоянию на 26 августа цена на литр бензина марки АИ-92 составляла в среднем 42,23 рубля, марки АИ-95 — 45,66 рубля, марки АИ-98 — 51,46 рубля. Средняя цена на дизельное топливо за неделю также не изменилась и по-прежнему составляет 46,14 рубля.
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Lenta.ru 09:52
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Пострадавшая в Турции девочка из Санкт-Петербурга умерла в больнице
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Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Экономика
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РБК 05:27
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Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами»
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Московский Комсомолец вчера в 19:19
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По информации источника, 31-летний белорусский игрок подпишет с российским клубом контракт. Климович с 2018 года выступает за «Шахтер».
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Актер Александр Числов умер в 54 года
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