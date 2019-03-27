Энергетика

Росстат: бензин в феврале подешевел на 0,2%News.ru вчера в 09:00

Цены на бензин снизились в феврале на 0,2%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата. По информации Федеральной службы статистики, с начала года цены на бензин выросли на 0,6%. В то же время индекс цен производителей снизился в феврале на 4,1%, а с начала года — на 22,4%.
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Цены на бензин в России выросли в феврале почти на 10%

Росбалтвчера в 11:22

Росстат: бензин в феврале подешевел на 0,2%

News.ruвчера в 09:00

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

REGNUMвчера в 09:26

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

ТАССвчера в 09:26

Цены производителей бензина в феврале снизились на 4,1%

Финмаркетвчера в 09:02

Цены на бензин в России в феврале снизились на 0,2%

Rambler News Serviceвчера в 09:00

Росстат: Цены на бензин снизились на 4,1 процента

Российская газетавчера в 10:33
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Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Кино

Владимир Мединский: Российские фильмы распределят по календарному году

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у фонда кино появится новая функция.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:35
Экономика

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

«С учетом интеграции функций «ВЭБ Лизинга», «ВЭБ Капитала» и «ВЭБ Сервиса» в организации будет не более 1,5 тыс. человек», — пояснили РБК в пресс-службе ВЭБ.РФ.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге задержали психически больную «телефонную террористку»

Автором нескольких угроз о «заминировании» в Петербурге, после которых пришлось эвакуировать три торговых центра, оказалась психически больная женщина.
Обновлено в 03:20
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Происшествия

Экс-министр Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения военного вертолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения военного вертолета Ми-8 в Кызылординской области Казахстана.
Обновлено в 02:09
Политика

Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что российская сторона должна оставить Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:37
Спорт

Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших

Обновлено в 02:36
Спорт

Волейболисты «Белогорья» выиграли Кубок Вызова

«Белогорье» впервые выиграло Кубок Вызова, который является третьим по рангу европейским турниром.
Обновлено вчера в 14:26
Футбол

Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Политика

США противодействуют вмешательству России в выборы на Украине — Помпео

США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 02:38
Общество

Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

Обновлено в 01:46
Политика

Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Обновлено вчера в 13:03
Авто

Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе

Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
Обновлено в 02:40
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Самолет не смог с первого раза сесть в на Ямале из-за уборки снега

Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии

Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
Обновлено в 01:31
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»

«Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Москве задержан педофил, который семь лет насиловал школьницу

53-летний москвич впервые надругался над одиннадцатилетней девочкой в 2007 году.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Повесившего кота жителя Хабаровского края отправили в колонию

Обновлено в 00:12
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
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