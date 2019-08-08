Экономика
Росстат: В России подорожал черный хлебНТР 05:15
В России подорожал черный хлеб. В июне он прибавил в цене почти на 10 процентов, сообщает Росстат. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил в первом месяце лета 50,54 рубля за килограмм.
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с чего всё началось
Цены на хлеб в 2019 году росли быстрее инфляции: индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев — 5%).РБК03:08
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:26, Вашингтон
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Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
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Под Новороссийском автобус упал с обрыва
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