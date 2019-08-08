Экономика
Росстат: В России подорожал черный хлебНТР вчера в 05:15
В России подорожал черный хлеб. В июне он прибавил в цене почти на 10 процентов, сообщает Росстат. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил в первом месяце лета 50,54 рубля за килограмм.
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с чего всё началось
Ранее издание РБК со ссылкой на данные Росстата сообщило, что в январе - июле хлеб в магазинах подорожал на 7,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.ТАССвчера в 06:09
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:57, Вашингтон
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