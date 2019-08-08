с чего всё началось

В России подорожал черный хлеб. В июне он прибавил в цене почти на 10 процентов, сообщает Росстат. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки стоил в первом месяце лета 50,54 рубля за килограмм.

Политика Депутат Рады назвал воюющей стороной Россию из-за Крыма Избранный депутат Верховной роды от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин сказал, что Россия выступает "воюющей стороной" по вопросу Крыма.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Происшествия На складе боеприпасов в Турции прогремели взрывы На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов.

Армия и оружие СБУ обвинила россиянина в подготовке диверсии на военном аэродроме Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали в Черкасской области российского гражданина по подозрению в подготовке диверсии на военном аэродроме.

Армия и оружие Министры обороны США и Южной Кореи проведут встречу в Сеуле По данным источников, встреча министров состоится сегодня, 9 августа, в здании министерства обороны Южной Кореи, расположенного в районе Ёнсан-гу города Сеула.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Происшествия Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Политика Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои Четыре российских острова Южных Курил изображены в составе Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости".

Футбол «Спартак» может купить полузащитника «Страсбура» Сиссоко Московский "Спартак" в скором времени может подписать полузащитника Ибраима Сиссоко из "Страсбура", сообщает Sport24.

Общество На Украине из-за непогоды обесточены 16 населённых пунктов — ГСЧС «В ночь с 7 на 8 августа вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 16 населённых пунктов в двух областях, а именно: Волынская — 12, Житомирская — 4», — сказано в сообщении.

Авто Китайский седан Hyundai Lafesta станет электрическим Электрическая Lafesta пока появилась только в базе китайского минпромторга, а продажи начнутся в четвёртом квартале.

Финансы Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.

Футбол Лейбл Басты Gazgolder станет спонсором «СКА Ростов» Творческое объединение Gazgolder, создателем которого является известный рэпер Василий Вакуленко (Баста), станет спонсором клуба ПФЛ «СКА Ростов».

Здоровье Загадочная болезнь раздула живот индийца до невероятных размеров В результате загадочной болезни живот 19-летнего жителя индийского города Музеффарпур раздулся до аномальных размеров.

Общество Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.

Здоровье Зафиксирован рекордный рост числа больных раком детей в России Количество детей с онкологическими заболеваниями достигло исторического максимума, сообщили в Росстате.

Технологии ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Экономика Сбербанк решил заняться производством мультфильмов Вместе с банком студия разработает стратегию развития анимационной отрасли и займется созданием анимационного кластера на базе «Союзмультфильма», уточнила она.