Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФРоссийская газета 16:33

с чего всё началось

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества. В ведомстве уточнили, что проверили за 2018 год и первые пять месяцев 2019-го 366 автозаправочных станций в стране.

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

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