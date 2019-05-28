Энергетика
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФРоссийская газета 16:33
Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества. В ведомстве уточнили, что проверили за 2018 год и первые пять месяцев 2019-го 366 автозаправочных станций в стране.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2016 году эта доля составляла уже 12%, а в 2018 году и по итогам пяти месяцев текущего года — около 9%», — говорится в тексте.RT на русском15:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Политика
Появились фото с поездки Зеленского в Донбасс
На сайте президента Украины опубликован фотоотчет с поездки Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть Луганской области.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Мэй сожалеет, что не смогла реализовать Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сожалеет, что ей не удалось до конца завершить процесс выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 13:19
Общество
Похорошела ли Москва при Собянине?
Последние семь лет в Москве реконструируют улицы, абсолютно каждый год возникают одни и те же проблемы: жители недовольны, бизнес волнуется, соцсети разрываются от критики и так далее.
Обновлено в 16:45
Экономика
Сало на Украине подорожало на 70% за два года
С 2017 по 2019 год сало на Украине подорожало на 69,7%, передает агентство УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
Обновлено в 11:51
Политика
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие
Арабская коалиция атаковала позиции йеменских мятежников близ Саны
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, позиции сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на авиационной базе близ столицы Йемена были атакованы авиацией коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут перевооружить
Возрожденный крымский береговой ракетный комплекс «Утес» могут в перспективе оснастить новыми ракетами.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, который ранее был осужден за мошенничество при обустройстве государственной границы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:45
Происшествия
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:54
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Гаджеты
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона
Китайская Xiaomi представила два своих новых флагманских смартфона — Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 13:35
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено в 18:15
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов на границе
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу обратилось к Китаю с просьбой объяснить необходимость просмотра мобильных телефонов туристов и проверки их переписок в мессенджерах при пересечении границы.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по террористам в Сирии попал на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлено применение кассетной противотанковой авиабомбы против объектов террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Общество
Операторам связи и УК предложили работать по правилам
Операторам связи и УК предложили работать по правилам Рабочая группа экспертного совета при правительстве подготовила правила взаимодействия, которые в теории должны положить конец многолетним конфликтам операторов связи и управляющих многоквартирными домами компаний (УК).
Обновлено в 17:58
Происшествия
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.
Обновлено в 11:06
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Игры
Google закроет стрим-сервис YouTube Gaming
Компания Google объявила о закрытии игрового стрим-сервиса YouTube Gaming. Он прекратит работу 30 мая 2019 года.
Обновлено в 09:11
Спорт
Российские волейболистки проиграли Германии в Лиге наций
Сборная идет на 14-м месте в Лиге наций. В следующем матче Россия сыграет с Японией.
Обновлено в 09:23