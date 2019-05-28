Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФРоссийская газета 16:33

с чего всё началось

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества. В ведомстве уточнили, что проверили за 2018 год и первые пять месяцев 2019-го 366 автозаправочных станций в стране.

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

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Общество Похорошела ли Москва при Собянине? Последние семь лет в Москве реконструируют улицы, абсолютно каждый год возникают одни и те же проблемы: жители недовольны, бизнес волнуется, соцсети разрываются от критики и так далее.

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Происшествия В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.

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Хоккей Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.

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Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Общество Операторам связи и УК предложили работать по правилам Операторам связи и УК предложили работать по правилам Рабочая группа экспертного совета при правительстве подготовила правила взаимодействия, которые в теории должны положить конец многолетним конфликтам операторов связи и управляющих многоквартирными домами компаний (УК).

Происшествия Врачи в США вытащили личинок из головы женщины 50-летняя пациентка обратилась в больницу с жалобами на то, что у нее под кожей головы что-то шевелится.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Игры Google закроет стрим-сервис YouTube Gaming Компания Google объявила о закрытии игрового стрим-сервиса YouTube Gaming. Он прекратит работу 30 мая 2019 года.