Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФРоссийская газета 16:33

с чего всё началось

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества. В ведомстве уточнили, что проверили за 2018 год и первые пять месяцев 2019-го 366 автозаправочных станций в стране.

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

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Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

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Происшествия Два американца погибли при крушении самолета в Канаде В международном аэропорту канадского города Уайтхорс произошло крушение самолета, в результате чего погибли два американца.

Общество Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.

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Религия Русская православная церковь готовится восстановить храм в Форт-Россе Русская православная церковь намерена восстановить православный храм в США в Форт-Россе.

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Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

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Политика В СНБО заявили о пропаже серверов с секретной информацией Новый глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже всех серверов с секретной информацией из здания своего ведомства после того, как офис покинула команда предыдущего руководителя службы Александра Турчинова.

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Гаджеты Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

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