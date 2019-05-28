Энергетика

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФРоссийская газета 16:33

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества. В ведомстве уточнили, что проверили за 2018 год и первые пять месяцев 2019-го 366 автозаправочных станций в стране.
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В России улучшилось качество топлива

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REGNUMвчера в 04:54
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В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
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Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
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Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала

Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
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Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.
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Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
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Обновлено в 16:31
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РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

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В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

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Политика

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Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
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Многие пришли в восторг от таланта ребенка, однако нашлись и те, кто высказал возмущение относительно того, что россиянку допустили к участию в проекте.
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Религия

В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге

В РПЦ полагают, что храм в Екатеринбурге рано или поздно построят, заявил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
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Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии

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Хоккей

Игорь Никитин получил награду как лучший тренер КХЛ

Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин.
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Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
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Советник президента Ирана сознался в убийстве супруги

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В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

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Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.
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"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
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