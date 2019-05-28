Росстандарт считает, что качество топлива в России улучшилосьКрасная весна вчера в 19:05

с чего всё началось

Как заявили эксперты Роскачества, в текущем году проверки физико-химических свойств автомобильного топлива на рынке выявили улучшение ситуации с качеством топлива. За весь 2018 год и пять месяцев 2019 года выявлены нарушения лишь в 9% случаев. Причем они приходятся, как правило, на несетевые АЗС.

Росстандарт считает, что качество топлива в России улучшилось

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