Экономика
Росстандарт считает, что качество топлива в России улучшилосьКрасная весна вчера в 19:05
Как заявили эксперты Роскачества, в текущем году проверки физико-химических свойств автомобильного топлива на рынке выявили улучшение ситуации с качеством топлива. За весь 2018 год и пять месяцев 2019 года выявлены нарушения лишь в 9% случаев. Причем они приходятся, как правило, на несетевые АЗС.
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«Если в 2015 году нарушения по физико-химическим свойствам топлива выявлялись более чем в 20% случаев, то в 2016 году эта доля составляла уже 12%, а в 2018 году и по итогам пяти месяцев текущего года — около 9%», — говорится в тексте.RT на русскомвчера в 15:45
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