Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТыРИА Новости 09:20

Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении.

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Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.

Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТы

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