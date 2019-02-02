Экономика
Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТыРИА Новости 09:20
Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.
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Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении.Российская газета01:35
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