Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТыРИА Новости вчера в 09:20

Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении.

с чего всё началось

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.

Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТы

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