Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТыИзвестия вчера в 02:22

Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении.

с чего всё началось

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Сейчас производители некачественной продукции фактически ничем не рискуют, ставя соответствующий знак, сообщил руководитель ведомства Алексей Абрамов.

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы

Происшествия Мать Децла прокомментировала его смерть Ранее сообщалось, что отец подтвердил смерть Децла. Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.

Общество В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.

Экономика Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.

Политика В Киеве прошла интронизация главы новой церкви Украины Епифания В киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.

Происшествия Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.

Единоборства Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.

Транспорт Голодающему московскому таксисту предложили работу в Мосгортрансе С таксистом Андреем Герсом, который объявил голодовку, протестуя против завышенной комиссии агрегаторов, вышли на связь власти Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Политика Эстония опять потребовала компенсацию за «советскую оккупацию» Власти Эстонии в очередной раз подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации.

Общество Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.

Общество На доме Децла в Москве могут установить памятную табличку Мосгордума готова поддержать инициативу об установке на дом в Москве, где жил рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий), памятной таблички, в случае если такое предложение поступит в парламент.

Политика На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.

Происшествия Житель Петербурга избил врача скорой помощи Житель Петербурга избил врача скорой помощи, который приехал в квартиру одного из домов на Гаванской улице Василеостровского района Петербурга по вызову его жены.

Авто Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.

Общество На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Общество В Москве похолодает до -10 градусов 6 февраля В ночь на 6 февраля похолодает до 10 градусов мороза.

Гаджеты Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой, сообщили инсайдеры.

Общество В Москве автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах Столичных автомобилистов просят быть внимательнее за рулем в связи с гололедицей на дорогах в воскресенье, сообщает Московский транспорт в Twitter.

Шоу-бизнес Максим Виторган откровенно сказал все, что думает о Ксении Собчак Пока Ксения Собчак уклончиво говорит о предстоящем разводе, Максим Виторган, похоже, что уже свой выбор сделал и не готов прощать измены жены.

Здоровье В российских тюрьмах появятся хосписы Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обустроит в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщил замдиректора ведомства Валерий Максименко.

Футбол Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Тулузой» Тренерский штаб "Монако" во главе с наставником команды Леонарду Жардимом огласил заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции с "Тулузой", сообщает "Советский спорт".

Общество Против чего на самом деле выступили россияне на «мусорных протестах» На плакатах активистов - лозунги, выходящие за рамки протеста против «мусорной реформы»: россияне требовали бесплатный проезд на общественном транспорте, выступали против повышения цен на продукты, роста тарифов ЖКХ, пенсионной реформы и даже против передачи Курил Японии.