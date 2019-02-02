Экономика
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТыИзвестия вчера в 02:22
Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Сейчас производители некачественной продукции фактически ничем не рискуют, ставя соответствующий знак, сообщил руководитель ведомства Алексей Абрамов.
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с чего всё началось
Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении.Российская газетавчера в 01:35
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
Мать Децла прокомментировала его смерть
Ранее сообщалось, что отец подтвердил смерть Децла. Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
В России начали продавать телефон с защитой от прослушки и взлома
Телефон, который невозможно взломать или прослушать, начали продавать в России.
Обновлено в 04:24
Общество
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Политика
В Киеве прошла интронизация главы новой церкви Украины Епифания
В киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Магнитогорске ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
В Минздраве назвали наиболее подверженную ожирению возрастную группу
Чаще всего ожирением страдают лица старше 55 лет.
Обновлено в 04:38
Единоборства
Боксер Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира
Российский боксер Сергей Ковалев победил колумбийца Элейдера Альвареса и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 02:26
Транспорт
Голодающему московскому таксисту предложили работу в Мосгортрансе
С таксистом Андреем Герсом, который объявил голодовку, протестуя против завышенной комиссии агрегаторов, вышли на связь власти Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Обновлено в 06:20
Политика
Эстония опять потребовала компенсацию за «советскую оккупацию»
Власти Эстонии в очередной раз подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации.
Обновлено в 00:25
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Общество
На доме Децла в Москве могут установить памятную табличку
Мосгордума готова поддержать инициативу об установке на дом в Москве, где жил рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий), памятной таблички, в случае если такое предложение поступит в парламент.
Обновлено в 04:09
Политика
На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб
Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Маршрутка врезалась в снегоуборочную машину в Саратове
Обновлено в 05:31
Происшествия
Житель Петербурга избил врача скорой помощи
Житель Петербурга избил врача скорой помощи, который приехал в квартиру одного из домов на Гаванской улице Василеостровского района Петербурга по вызову его жены.
Обновлено в 02:41
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым
Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
В Москве похолодает до -10 градусов 6 февраля
В ночь на 6 февраля похолодает до 10 градусов мороза.
Обновлено в 06:18
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой
Samsung Galaxy A90 станет первым смартфоном марки с выдвижной камерой, сообщили инсайдеры.
Обновлено в 06:38
Общество
В Москве автомобилистов предупредили о гололедице на дорогах
Столичных автомобилистов просят быть внимательнее за рулем в связи с гололедицей на дорогах в воскресенье, сообщает Московский транспорт в Twitter.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган откровенно сказал все, что думает о Ксении Собчак
Пока Ксения Собчак уклончиво говорит о предстоящем разводе, Максим Виторган, похоже, что уже свой выбор сделал и не готов прощать измены жены.
Обновлено в 04:27
Здоровье
В российских тюрьмах появятся хосписы
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обустроит в тюремных больницах палаты паллиативной помощи для пациентов, ждущих освобождения по состоянию здоровья, сообщил замдиректора ведомства Валерий Максименко.
Обновлено в 04:44
Футбол
Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Тулузой»
Тренерский штаб "Монако" во главе с наставником команды Леонарду Жардимом огласил заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Франции с "Тулузой", сообщает "Советский спорт".
Обновлено 01 февраля в 19:33
Общество
Против чего на самом деле выступили россияне на «мусорных протестах»
На плакатах активистов - лозунги, выходящие за рамки протеста против «мусорной реформы»: россияне требовали бесплатный проезд на общественном транспорте, выступали против повышения цен на продукты, роста тарифов ЖКХ, пенсионной реформы и даже против передачи Курил Японии.
Обновлено в 06:27
ЖКХ
Сегодня в Петербурге ожидается 12 см снега
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым
О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.
Обновлено вчера в 21:44