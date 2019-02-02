Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТыИзвестия 02:22

Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и 3 процентов при повторном нарушении.

с чего всё началось

Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Сейчас производители некачественной продукции фактически ничем не рискуют, ставя соответствующий знак, сообщил руководитель ведомства Алексей Абрамов.

Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы

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