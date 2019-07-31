Экономика
Россию ждет рекордный урожай овощейРИА Новости 18:22
Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, который приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн. Об этом представители ведомства сообщили газете "Известия". Отмечается также, что в этом году в стране ожидается более длительный сезон низких цен на овощи.
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с чего всё началось
В 2019 году, согласно прогнозам Минсельхоза, урожай тепличных овощей вырастет на 38,5% — до 1,4 млн т. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.Известия17:01
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