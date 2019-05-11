Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикойLenta.ru вчера в 01:53
Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, прекращение поставок нефтепродуктов из России на Украину с 1 июня является маловероятным.
Читать в источнике
Оценить157
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество
Гороскоп на 12 мая: Весам не разлучаться с партнером, а Стрельцов сопровождает удача
Астропрогноз на 12 мая, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Космос
В Антарктиде раскрыта одна из самых интригующих загадок, связанных с НЛО
Загадочное явление было зафиксировано еще в 70- годы прошлого века с помощью появившихся тогда спутниковых снимков.
Обновлено 10 мая в 14:44
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Политика
Грызлов: капитуляции ЛНР и ДНР не будет и быть не может
Жители самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик отстояли своё право на жизнь, достойное будущее, родной язык и «нестёртую историческую память», заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
В Сети появилось видео спасения дельфина в Сочи
В Сети появилось видео спасения дельфина, который случайно заплыл в реку. Запись опубликована телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 01:13
Баскетбол
Вогель станет главным тренером «Лейкерс»
Фрэнк Вогель станет главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс».
Обновлено в 01:53
Общество
Прощание с Сергеем Доренко отменили
Обновлено в 01:47
Общество
В Краснодарском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Алсу пришла к Галкину после скандала на детском «Голосе»
Обновлено вчера в 17:55
Экономика
Эксперт ОНФ призвал ФАС активнее пресекать рекламу финансовых пирамид
Федеральная антимонопольная служба может уменьшить влияние финансовых пирамид на население, если станет активнее препятствовать размещению их рекламы.
Обновлено в 00:40
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Малайзии пропало пассажирское судно
Пассажирское судно с людьми на борту, следовавшее по реке в центре малазийского штата Саравак, пропало и, предположительно, перевернулось.
Обновлено в 01:51
Общество
Изменены правила получения детских пособий
До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.
Обновлено вчера в 21:00
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Диета DASH может понижать риск сердечной недостаточности на 50%
«Исследование показало, что приверженность диете DASH может способствовать уменьшению риска развития сердечной недостаточности эффективнее любого лекарства», - заявила ведущий автор исследования Клаудия Л. Кампос.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Музыка
Группа Little Big выпустила трек в память о Ките Флинте
Группа Little Big посвятила новую песню Rave In Peace умершему солисту группы The Prodigy Киту Флинту. Об этом пишут «Невские Новости».
Обновлено в 01:46
Политика
Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию
Глава Госдепартамента США собирается обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено в 01:29
Политика
В Совфеде сообщили о перспективах отмены виз между Россией и Японией
Глава Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что перспективы отмены виз между Россией и Японией существуют, но предполагается, что этот процесс будет долгим.
Обновлено в 01:26
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено вчера в 04:54
Здоровье
Почему медсестер-анестезистов называют элитой сестринского дела
О трудностях и радостях своей профессии рассказывает коллектив реанимационного блока № 2 Алтайского краевого онкологического диспансера.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
СМИ: Бегович покинет «Борнмут»
Вратарь "Борнмута" Асмир Бегович покинет клуб, сообщает Daily Mail. Он недоволен тем количеством игрового времени, которое он получат.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено вчера в 17:25