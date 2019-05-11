Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикойLenta.ru 01:53

Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, прекращение поставок нефтепродуктов из России на Украину с 1 июня является маловероятным.

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Политика Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Культура Коллеги и поклонники пришли проститься с Евгением Крылатовым Друзья, коллеги и поклонники пришли сегодня в Московский дом композиторов на церемонию прощания с Евгением Крылатовым.

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Общество Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» отправился в Тихий Океан Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.

Политика Назарбаев вручил орден Дружбы бизнесмену Усманову Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил бизнесмену Алишеру Усманову орден Достык (Дружбы), передает 11 мая ТАСС.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Происшествия На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.

Хоккей Воробьёв заявил, что для Панарина открыты двери в сборную России Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьёв заявил, что, несмотря на то что заявка команды по нападающим уже заполнена, он может включить в неё нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.

Политика Морской трибунал заслушал дело украинских моряков В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.

Общество Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Политика РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.

Наука В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.

Авто В России автомобиль Bentley переделали в танк В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.

Политика Адвокат Трампа отменил визит на Украину Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.

Происшествия В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737 В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.

Кино Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.

Политика Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.