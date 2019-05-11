Политика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикойLenta.ru 01:53
Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, прекращение поставок нефтепродуктов из России на Украину с 1 июня является маловероятным.
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Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Более половины россиян живут с лишним весом
Более половины населения России (около 55%) живут с избыточной массой тела, и 25% из них страдают от ожирения.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Прибывший из Москвы самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил «РИА Новости» представитель перевозчика Игорь Александров.
Обновлено в 08:12
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»
Сестры Вачовски планируют переснять свою культовую трилогию «Матрица».
Обновлено в 01:50
Транспорт
Движение ограничат в Руновском переулке с 13 мая
Движение транспорта ограничат в Руновском переулке в центре Москвы с 13 мая по 1 июня 2019 года в связи с проведением инженерных работ.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Обновлено в 09:19
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Боевики напали на гостиницу в Пакистане
Обновлено в 09:52
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
Придерживающиеся системы питания DASH, то есть, диеты для лечения гипертонии, которая направлена в первую очередь на снижение высокого кровяного давления, имеют также низкий риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 00:56
Политика
Марию Бутину перевели в тюрьму в штате Виргиния
Осужденная в США россиянка Мария Бутина переведена из тюрьмы в Александрии в тюрьму Northern Neck в городе Ворсоу в штате Виргиния, сообщил РИА Новости адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:00
Космос
Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено 09 мая в 12:16
Футбол
Гендиректор «Тамбова»: долги? Это полная чушь, мы будем играть в Премьер-Лиге
Что касается слухов про долги, то это полная чушь. «Тамбов» будет играть в РПЛ в следующем сезоне, всё хорошо.
Обновлено в 10:17
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро
На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Космос
Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду
Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
Обновлено в 03:57
Культура
Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Советского и российского композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище столицы.
Обновлено в 08:40
Спорт
Загитова поделилась фотографиями с отпуска
Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Общество
В Воронеже байкер упал с мотоцикла во время мотопарада
Участник мотофестиваля H.O.G. Spring Challenge упал с мотоцикла во время концертной программы на площади Ленина 11 мая.
Обновлено в 09:52
Политика
Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом
Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Обновлено вчера в 21:18
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено в 05:33
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Авто
Infinity рассекретила электрический концепт Infiniti A-RT Concept
Ученик колледжа творческих исследований в Детройте Вон Чой опубликовал рендерные изображения концепт-кара Infiniti A-RT.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Испании
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации пятого этапа чемпионата - Гран-при Испании.
Обновлено в 10:07