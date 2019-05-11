Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикойLenta.ru 01:53

Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, прекращение поставок нефтепродуктов из России на Украину с 1 июня является маловероятным.

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

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