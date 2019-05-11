Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикойLenta.ru 01:53
Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, прекращение поставок нефтепродуктов из России на Украину с 1 июня является маловероятным.
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