Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через РоссиюРБК 01:59

По данным британских властей, преступники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги до £34 тыс. (почти $45 тыс.) с человека. Россию они используют в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов.

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Общество В Японии число детей сократилось до рекордного минимума Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.

Происшествия Верховный суд опубликовал статистику по взяткам Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.

Авто Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.

Хоккей Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.

Политика Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека На предстоящих в июне нынешнего года выборах будет избран новый глава ПАСЕ.

Единоборства Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.

Шоу-бизнес Певица Мадонна пожаловалась на дискриминацию Американская поп-звезда Мадонна заявила, что постоянно сталкивается с дискриминацией.

Здоровье Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания чумой россиян в Монголии Два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий.

Армия и оружие Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.

Шоу-бизнес Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев 32-летняя Ольга Бузова выбрала своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.

Происшествия В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Армия и оружие Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.

Общество В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.

Общество Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.

Политика Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни Мэй Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй.

Футбол Болельщики «Зенита» пришли встречать чемпионов в Пулково Фанаты «Зенита» приехали в Пулково, чтобы встретить команду из города на Неве.

Армия и оружие Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве В Москве на Красной площади 5 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы.

Общество Праздники не влияют на производительность труда в РФ Большое количество праздников в России не отражается на производительности труда.

Шоу-бизнес Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.