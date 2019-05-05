Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через РоссиюРБК 01:59
По данным британских властей, преступники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги до £34 тыс. (почти $45 тыс.) с человека. Россию они используют в качестве промежуточного пункта для вьетнамских мигрантов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Верховный суд опубликовал статистику по взяткам
Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 06:01
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека
На предстоящих в июне нынешнего года выборах будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Единоборства
Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF
Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Футбол
«Хаддерсфилд» – «МЮ». Текстовая трансляция начнется в 16:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Певица Мадонна пожаловалась на дискриминацию
Американская поп-звезда Мадонна заявила, что постоянно сталкивается с дискриминацией.
Обновлено в 02:49
Политика
Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро
Обновлено в 04:57
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания чумой россиян в Монголии
Два случая чумы с летальным исходом зарегистрированы в районе западной монгольской провинции Баян-Улгий.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев
32-летняя Ольга Бузова выбрала своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В шести населенных пунктах Зауралья огонь перекинулся на жилые дома
Как сообщили в МЧС по региону, в минувшие сутки произошел переход огня на жилые дома и хозяйственные постройки в шести населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях - городе Кургане, Белозерском, Кетовском, Мишкинском и Юргамышском районах.
Обновлено в 04:10
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Политика
Министр обороны Великобритании лишился поста из-за слов о болезни Мэй
Министр обороны Великобритании Гэвин Ульямсон лишился своего поста из-за высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй.
Обновлено в 02:57
Футбол
Болельщики «Зенита» пришли встречать чемпионов в Пулково
Фанаты «Зенита» приехали в Пулково, чтобы встретить команду из города на Неве.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
В Москве на Красной площади 5 мая прошла вторая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 00:55
Общество
Праздники не влияют на производительность труда в РФ
Большое количество праздников в России не отражается на производительности труда.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56