Происшествия

Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в Лондоне
BFM.ru
02:52

По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов. Речь идет о выходце из России Александре Перепеличном.
BFM.ru02:52
с чего всё началось
Детективы, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Великобритании, пишет газета The Times
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Лондон заподозрил Москву еще в двух «странных» смертях

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РБКвчера в 18:20
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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