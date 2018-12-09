Происшествия
Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в Лондоне
Россию заподозрили еще в двух «подозрительных» покушениях в ЛондонеBFM.ru02:52
По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов. Речь идет о выходце из России Александре Перепеличном.
BFM.ru02:52
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с чего всё началось
Детективы, расследующие отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заподозрили Россию в еще двух убийствах на территории Великобритании, пишет газета The Times.РБКвчера в 18:20
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