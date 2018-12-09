с чего всё началось

По данным издания, офицеры Скотланд-Ярда, расследующие «дело Скрипалей», выяснили, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда в Лондоне случались «подозрительные» смерти бизнесменов. Речь идет о выходце из России Александре Перепеличном.

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