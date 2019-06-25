Политика

В ПАСЕ проголосовали за возвращение РоссииИнтересант 03:09

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Соответствующая резолюция была подписана минувшей ночью. Голоса при этом разделись - «за» высказались 118 из 190 членов ПАСЕ.
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ПАСЕ проголосовала за возвращение России в организацию

Московский Комсомолец03:22

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Газета.Ru01:35

ПАСЕ рассматривала резолюцию о возвращении российской делегации 9 часов

РБКвчера в 18:59

ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ

ТАССвчера в 19:06

ПАСЕ приняла поправки в регламент, открывающие РФ возможность возвращения

Интерфаксвчера в 18:52

Делегация РФ почти вернулась в ПАСЕ, а украинская почти вышла

Коммерсантъвчера в 19:07

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

РИА Новостивчера в 21:15
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Политика

Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Политика

Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.
Обновлено в 06:00
Политика

Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Экономика

Космос не ждет: серийное производство спутников ГЛОНАСС заморозят

Собирать российские спутники невозможно «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства», говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету, которое цитирует РБК.
Обновлено в 07:31
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Общество

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге состоялось одно из главных событий года – праздник выпускников школ «Алые паруса».
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
Обновлено в 07:46
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Единоборства

Российский боец ММА Мирзаев проведет следующий поединок 27 сентября в Москве

Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев проведет поединок с соотечественником Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 99 27 сентября в Москве.
Обновлено в 06:04
Здоровье

В Петербурге не осталось мест, пригодных для купания

В этом году в Петербурге не осталось ни одного водоема, в котором было бы безопасно купаться.
Обновлено в 02:20
Экономика

Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов

Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.
Обновлено в 07:39
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Экономика

Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов.
Обновлено в 06:57
Авто

Автопром в России сильно напрягает падение продаж

Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака

Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В России создали беспилотник-шпион в виде совы

На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в форме большой совы с крыльями и хвостом.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Отсидевшего за пост во «ВКонтакте» активиста задержали в Петербурге

Во вторник, 25 июня, стало известно, что в Петербурге задержали активиста Владимира Тимошенко за пост во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:57
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Политика

Кадыров отреагировал на отставку Евкурова

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе.
Обновлено в 07:20
Театры

После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей

Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
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