В ПАСЕ проголосовали за возвращение РоссииИнтересант 03:09

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Соответствующая резолюция была подписана минувшей ночью. Голоса при этом разделись - «за» высказались 118 из 190 членов ПАСЕ.

В ПАСЕ проголосовали за возвращение России

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