Политика
В ПАСЕ проголосовали за возвращение РоссииИнтересант 03:09
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Соответствующая резолюция была подписана минувшей ночью. Голоса при этом разделись - «за» высказались 118 из 190 членов ПАСЕ.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:01, Вашингтон
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Политика
Новым мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Уваркина - до недавнего времени учредитель и председатель правления группы компаний "ТРИО", руководитель наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока", 29 марта 2019 года распоряжением прежнего градоначальника Сергея Иванова была назначена первым вице-мэром, а поскольку 30 марта он ушел в отставку по собственному желанию, стала исполнять обязанности мэра.
Обновлено в 06:00
Политика
Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал "Российской газете", когда россиян ожидают самые жарки дни лета.
Обновлено в 01:45
Экономика
Космос не ждет: серийное производство спутников ГЛОНАСС заморозят
Собирать российские спутники невозможно «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства», говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету, которое цитирует РБК.
Обновлено в 07:31
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Общество
В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
В Петербурге состоялось одно из главных событий года – праздник выпускников школ «Алые паруса».
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.
Обновлено в 07:46
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Единоборства
Российский боец ММА Мирзаев проведет следующий поединок 27 сентября в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев проведет поединок с соотечественником Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 99 27 сентября в Москве.
Обновлено в 06:04
Здоровье
В Петербурге не осталось мест, пригодных для купания
В этом году в Петербурге не осталось ни одного водоема, в котором было бы безопасно купаться.
Обновлено в 02:20
Экономика
Петербуржцы сэкономят 3 миллиарда рублей в год на снижении тарифов
Если бы в Петербурге не оптимизировали тарифы, то рост составил бы 76,93 и 78,26 рубля соответственно.
Обновлено в 07:39
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом
В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Экономика
Госдума приняла закон о регулировании платежных агрегаторов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов.
Обновлено в 06:57
Авто
Автопром в России сильно напрягает падение продаж
Если государство не окажет автопрому поддержки, спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили в этом году упадет на 5-10%.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака
Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В России создали беспилотник-шпион в виде совы
На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в форме большой совы с крыльями и хвостом.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Отсидевшего за пост во «ВКонтакте» активиста задержали в Петербурге
Во вторник, 25 июня, стало известно, что в Петербурге задержали активиста Владимира Тимошенко за пост во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:57
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Кадыров отреагировал на отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, заявил, что только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе.
Обновлено в 07:20
Театры
После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей
Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12