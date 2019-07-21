Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкераLenta.ru вчера в 22:46

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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Газета Sunday Mirror
 написала со ссылкой на неназванные источники, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero.
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