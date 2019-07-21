с чего всё началось

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

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