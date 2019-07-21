Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкераLenta.ru вчера в 22:46
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС
Обновлено в 04:25
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Дубае стендап-комик умер на сцене во время выступления
Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае, сообщает Gulf News.
Обновлено в 05:50
Общество
Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона
В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено 19 июля в 13:16
Политика
«Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами
Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по Первомайску
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Более 110 тыс. человек эвакуировали из-за сильных ливней в Японии
Более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Общество
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным
Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В центре Петербурга изрезали ножом школьника ради телефона
На школьника напали в субботу в арке дома по улице Садовой, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 06:16
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Летняя погода в столичный регион вернется не следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
«Какая-то грузинка»: Гигинеишвили нарядил Оболенцеву в папаху
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
Карпин о ничьей со «Спартаком»: Должны были и могли выиграть
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с московским «Спартаком» (2:2) в матче второго тура РПЛ отметил, что его команда, несмотря на сложности, могла и должна была сегодня побеждать.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ
Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
Обновлено в 04:48
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»
Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:24
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 06:19
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде
Температура воздуха ночью днем — 24-26 °С. Как писали Юга.ру, синоптики предсказали дождливую погоду и похолодание 20-21 июля во всем регионе.
Обновлено в 04:27
Общество
Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве
Обновлено вчера в 20:41
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Обновлено в 04:52
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43