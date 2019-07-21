Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкераLenta.ru вчера в 22:46

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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MI-6 расследует участие России в захвате танкера Ираном, сообщили СМИ

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Mirror: МI-6 расследует версию о якобы причастности РФ к задержанию британского танкера

ТАССвчера в 20:24
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РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове

Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
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В Дубае стендап-комик умер на сцене во время выступления

Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае, сообщает Gulf News.
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Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено 19 июля в 13:16
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«Слуга народа» Зеленского идет с провальными цифрами

Слуга народа - 37.20% Оппозиционный платформа - 17.56 Отказались ответить - 15.80 Батькивщина - 5.88 ЕС Порошенко - 5.52 Оппоблок - 3.38 Сила и честь Смешко - 3.21 Голос Вакарчука - 2.59.
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Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
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Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной

Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
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Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины

Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Политика

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Политика

В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады

От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
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Армия и оружие

ВСУ нанесли удар по Первомайску

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Более 110 тыс. человек эвакуировали из-за сильных ливней в Японии

Более 110 тыс. человек были эвакуированы в Японии из-за сильных ливней, которые принес тайфун «Данас».
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Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
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Общество

Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным

Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Спорт

Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года

Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
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Происшествия

Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара

Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
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Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В центре Петербурга изрезали ножом школьника ради телефона

На школьника напали в субботу в арке дома по улице Садовой, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

Летняя погода в столичный регион вернется не следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
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«Какая-то грузинка»: Гигинеишвили нарядил Оболенцеву в папаху

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Футбол

Карпин о ничьей со «Спартаком»: Должны были и могли выиграть

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с московским «Спартаком» (2:2) в матче второго тура РПЛ отметил, что его команда, несмотря на сложности, могла и должна была сегодня побеждать.
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Индия ждёт от Франции помощи по двигателям Kaveri в том числе и для Су-30МКИ

Основной упор делается на необходимости развития проекта двигателя Kaveri.
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Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
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Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду.
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В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
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Общество

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение по непогоде

Температура воздуха ночью днем — 24-26 °С. Как писали Юга.ру, синоптики предсказали дождливую погоду и похолодание 20-21 июля во всем регионе.
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На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

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После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43
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