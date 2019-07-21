Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Sunday Mirror со ссылкой на источники.

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

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