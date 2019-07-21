Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкераRT на русском вчера в 22:31
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает The Sunday Mirror со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить303
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Единоборства
Пакьяо победил Турмана в бою за чемпионский титул WBA
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский объявил о расследовании из-за гибели бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале расследования в связи с гибелью двух украинских военнослужащих в результате взрыва мины в Донбассе, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:40
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Международная федерация плавания (FINA) отдала право проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года Казани.
Обновлено в 07:21
Политика
Зеленский прокомментировал дела об убийстве Бузины и Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дела об убийстве журналистов Олеся Бузина и Павла Шеремета, назвав их очень сложными и деликатными, и добавив, что нападения на мужчин будут расследоваться.
Обновлено в 05:58
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове
«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
Обновлено в 06:33
Политика
Президент Путин прилетел в Магнитогорск
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Магнитогорск с рабочим визитом.
Обновлено 19 июля в 12:07
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Наука
Ученые обнаружили новую элементарную частицу
Обновлено вчера в 02:36
Политика
Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, обнародовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»
Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Петербурге два монтажника упали в шахту лифта
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья
Обновлено в 07:10
Спорт
Российские шпажистки победили украинок и вышли в финал ЧМ
Обновлено в 08:12
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Религия
Патриарх Кирилл заявил, что богатства не помогут «узреть Бога»
«Трудно богатому войти в Царство небесное», - сказал Кирилл.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Авто
В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения
Classic Steel Body пока только принимает заказы на кузов. Его можно заказать за 17 000 долларов, что в пересчете почти 1,1 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Общество
Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение
В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
Twitter заблокировал аккаунты нескольких средств массовой информации Ирана, передает Tasnim.
Обновлено вчера в 23:17