Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуРИА Новости вчера в 18:04

Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). По данным WGC, Москва закупила 55,3 тонны золота. Таким образом, общее количество золотого резерва страны составило более 2168 тонн.

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Происшествия Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму Через несколько минут воздушный шар удалось посадить в окрестностях Феодосии.

Происшествия Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.

Политика В МИД назвали условия подготовки новой встречи в нормандском формате Россия считает необходимым дождаться инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, после чего нужно решить, как подготовить новую встречу в нормандском формате, над чем в Москве "думают", заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Политика Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.

Политика На Украине заявили о деградации экономики страны Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.

Энергетика Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.

Хоккей «Колорадо» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 мая в Сан-Хосе.

Политика РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.

Политика В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.

Происшествия В Шереметьево рассказали о столкновении автомобиля с самолетом Аэропорт Шереметьево подтвердил РИА Новости инцидент с врезавшимся в самолет автомобилем.

Армия и оружие США собираются до конца года испытать прототипы гиперзвукового оружия В Соединенных Штатах до конца текущего года будут протестированы прототипы двух гиперзвуковых комплексов, предназначенных для использования в военных целях.

Политика Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.

Религия «Самая тяжелая работа». Сколько стоит написать икону Чем сегодня живут иконописцы и почему так дороги мерные иконы — в материале РИА Новости.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Футбол Азар собирается покинуть «Челси» Нападающий английского "Челси" Эден Азар может присоединиться к мадридскому "Реалу", сообщает "Советский спорт".

Наука В Якутии нашли останки древних соперников крокодилов В Якутии палеонтологи обнаружили останки древнего родственника крокодила. Об этом сообщает издание "Чердак".

Происшествия В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

Политика Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).

Общество Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".