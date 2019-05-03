Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуРИА Новости вчера в 18:04

Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). По данным WGC, Москва закупила 55,3 тонны золота. Таким образом, общее количество золотого резерва страны составило более 2168 тонн.

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

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