Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуРИА Новости вчера в 18:04

Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). По данным WGC, Россия закупила 55,3 тонны золота.

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

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