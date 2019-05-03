Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуРИА Новости вчера в 18:04
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC). По данным WGC, Россия закупила 55,3 тонны золота.
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Происшествия
Воевавшего в Донбассе бразильца приговорили к 13 годам тюрьмы
На Украине к 13 годам тюрьмы приговорили гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги за то, что он принимал участие в военных действиях на востоке Украины на стороне ополченцев.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
«Иметь такую фигуру — преступление»: Мария Горбань в бикини взбудоражила фанатов
Кстати, фото в бикини Горбань обычно восхищает не только мужчин, но и девушек-фолловеров, которых актриса мотивирует на спортивные достижения.
Обновлено вчера в 18:00
Технологии
В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc работают над первым в истории авиации самолетом, который будет способен маневрировать без помощи закрылков, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком
Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом
Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.
Обновлено вчера в 21:49
Игры
Новый Call of Duty будет выпущен до конца июня
Сообщается, что во время вчерашнего отчета комания-создатель Activision сообщила о том, что ожидаемый шутер Call of Duty будет продемонстрирован уже во втором квартале текущего года, то есть до 30 июня.
Обновлено вчера в 23:45
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено вчера в 08:53
Армия и оружие
СМИ: на авиабазе «Хмеймим» уничтожен самолёт и погибли военные
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Погибли 48 человек: со дня трагедии в Одессе прошло пять лет
События, произошедшие 2 мая 2014 года, и на сегодняшний день вызывают массу вопросов Со дня трагедии в Одессе прошло ровно пять лет.
Обновлено 01 мая в 21:32
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поздравила дочь Александру с 19-летием
В честь дня рождения дочери Татьяна Навка решила выложить в свой Instagram серию снимков с 19-летней именинницей.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В Сети началась кампания против «Мираторга»
В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
Обновлено 01 мая в 09:57
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Под Астраханью рыбаков напугала гигантская трехметровая змея
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Помпео заявил о «сотнях россиян» в силовых структурах Венесуэлы
В силовых структурах Венесуэлы работают «сотни россиян, если не больше» и «тысячи кубинцев», заявил в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ
Лондонский "Челси" сыграл вничью с немецким "Айнтрахтом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:56
Футбол
Из-за перенесенного инфаркта Икер Касильяс может завершить карьеру
37-летний вратарь «Порту» восстанавливается после перенесенного на тренировке инфаркта.
Обновлено вчера в 09:27
Культура
Джеймс Белуши передумал разводиться
Вероятно, за прошедший год 64-летний актер смог помириться со своей третьей супругой, с которой они поженились в 1998 году и вырастили двоих детей: 19-летнюю дочь Джеймисон и 17-летнего сына Джареда.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Спасатели потушили пожар на складе в Петербурге
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как деградировала экономика страны
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью телеканалу "ZIK" заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии, и в ближайшем будущем у страны нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
В России могут запретить магазины в жилых домах
Омбудсмен назвал способ избежать массового закрытия маленьких магазинов В документе уточняется, что ограничения на размещение в многоквартирных домах объектов, которые связаны с торговлей и оказанием услуг, будут введены с учетом ранее данных поручений о внесении в законодательство Российской Федерации изменений.
Обновлено вчера в 11:40
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Музыка
Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»
Предварительно певица должна была озвучивать итоговые баллы. К слову, почти 20 лет назад артистка уже участвовала в конкурсе.
Обновлено 01 мая в 12:08