Здоровье
Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе
Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в ЕвропеРБК16:13
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
РБК16:13
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с чего всё началось
В Европе бушует эпидемия ВИЧ - Россия занимает первое место по числу заражений, за ней следуют Украина и Белоруссия, сообщается в новом докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.Газета.Ru05:11
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