Здоровье

Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе
РБК
вчера в 16:13

Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
РБКвчера в 16:13
с чего всё началось
В Европе бушует эпидемия ВИЧ - Россия занимает первое место по числу заражений, за ней следуют Украина и Белоруссия, сообщается в новом докладе
 Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.
Газета.Ruвчера в 05:11

Подробнее о событии

Россия оказалась на первом месте по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европе

ТАСС01:54

Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

РБКвчера в 16:13

Россия обгоняет всю Европу по заражению ВИЧ-инфекцией

URA.Ruвчера в 13:46

Россия обогнала европейские страны по темпам заражения ВИЧ

Lenta.ruвчера в 13:00

ВОЗ признала Россию лидером Европы по темпам заражения ВИЧ

Говорит Москвавчера в 14:20

Россия возглавила список стран по количеству новых случаев ВИЧ

Газета.Ruвчера в 05:11

ВОЗ: в Европе в 2017 году зарегистрировано 160 тысяч новых случаев ВИЧ

Medvestnik.ruвчера в 04:13

Беларусь вошла в тройку лидеров по темпам распространения ВИЧ в Европе

КП - Беларусь03:55
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии

Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:23
Здоровье

ОНФ предложил объявить 2020 год Годом отца

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает объявить 2020 год в России Годом отца для привлечения внимания к проблемам мужского здоровья.
Обновлено в 04:25
Здоровье

Во рту строителя выросла опухоль размером с голову

Огромная опухоль на нижней челюсти филиппинского строителя достигла размеров, сопоставимых с размером его черепа.
Обновлено в 03:34
Здоровье

Суициды и наркотики снизили продолжительность жизни в США

В 2017 году уровень самоубийств вырос на 3,7%, а количество смертельных случаев в результате передозировки наркотиков превысило 70 тыс. Согласно отчету CDC, в 2016 году на каждые 100 тыс. американцев приходилось 729 смертей, а в 2017 году из 100 тыс. жителей уже умирало 732, что на 0,4% больше.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Минздрав хочет обратить внимание педиатров на онкологию

Министр отметила, что детская онкология, к счастью, встречается реже.
Обновлено в 04:19
Здоровье

В Югре растет заболеваемость внебольничной пневмонией

По словам Инны Кудрявцевой, заместителя начальника окружного управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства полностью контролируют ситуацию с внебольничной пневмонией, и хоть зафиксирован рост заболеваемости, превышающий средние показатели, это не является угрожающим фактором.
Обновлено в 02:43
Здоровье

Куйвашев озвучил планы по международным мероприятиям в Екатеринбурге

«Ежегодно необходимо привлекать в регион не менее 5 крупных международных мероприятий», – сказал губернатор.
Обновлено в 03:57
Здоровье

Власти Москвы выделили гранты на 40 млн рублей на борьбу с раком

Столичные власти по итогам 6 месяцев 2018 года выделили медучреждениям почти 40 млн рублей по программе раннего выявления онкологических заболеваний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье

230 млн выделено на программу «Земский доктор» в Дагестане

В 2018 году выделили 230 млн рублей и нужно их освоить, подчеркнул он.
Обновлено в 03:15
Здоровье

Перед пациентами детских клиник выступают цирковые артисты

В Москве началась благотворительная акция «Цирк приехал!», в рамках которой маленькие пациенты детских больниц становятся участниками театрализованных представлений.
Обновлено в 04:22
Здоровье

Жительница Перми спасла младшую сестру, отдав ей почку

Пациентом и донором стали родные сестры. Как рассказали в минздраве, 33-летняя женщина на протяжении пяти лет страдала заболеванием почек.
Обновлено в 03:11
Здоровье

За жизнь амурского тигра борются хабаровские ветеринары

В реабилитационном центре «Утес» пытаются спасти амурского тигра.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

Кузбасские школьники-волнтеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Внести вклад в лечение пациентов скоро смогут кузбасские школьники.
Обновлено в 03:37
Здоровье

Тульские больницы получили три новых мобильных медицинских комплекса

Больницам Тульской области передали три новых мобильных медицинских комплекса.
Обновлено в 01:33
Здоровье

Беглов: на здоровье горожан экономить нельзя

Врио губернатора города Александр Беглов спрашивал главу комитета по здравоохранению Михаила Дубину об очереди на эндопротезирование крупных суставов.
Обновлено в 03:53
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