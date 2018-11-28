Здоровье
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
РБКвчера в 16:13
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с чего всё началось
В Европе бушует эпидемия ВИЧ - Россия занимает первое место по числу заражений, за ней следуют Украина и Белоруссия, сообщается в новом докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.Газета.Ruвчера в 05:11
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Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии
Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:23
Здоровье
ОНФ предложил объявить 2020 год Годом отца
Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает объявить 2020 год в России Годом отца для привлечения внимания к проблемам мужского здоровья.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Во рту строителя выросла опухоль размером с голову
Огромная опухоль на нижней челюсти филиппинского строителя достигла размеров, сопоставимых с размером его черепа.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Суициды и наркотики снизили продолжительность жизни в США
В 2017 году уровень самоубийств вырос на 3,7%, а количество смертельных случаев в результате передозировки наркотиков превысило 70 тыс. Согласно отчету CDC, в 2016 году на каждые 100 тыс. американцев приходилось 729 смертей, а в 2017 году из 100 тыс. жителей уже умирало 732, что на 0,4% больше.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Минздрав хочет обратить внимание педиатров на онкологию
Министр отметила, что детская онкология, к счастью, встречается реже.
Обновлено в 04:19
Здоровье
В Югре растет заболеваемость внебольничной пневмонией
По словам Инны Кудрявцевой, заместителя начальника окружного управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства полностью контролируют ситуацию с внебольничной пневмонией, и хоть зафиксирован рост заболеваемости, превышающий средние показатели, это не является угрожающим фактором.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Куйвашев озвучил планы по международным мероприятиям в Екатеринбурге
«Ежегодно необходимо привлекать в регион не менее 5 крупных международных мероприятий», – сказал губернатор.
Обновлено в 03:57
Здоровье
Власти Москвы выделили гранты на 40 млн рублей на борьбу с раком
Столичные власти по итогам 6 месяцев 2018 года выделили медучреждениям почти 40 млн рублей по программе раннего выявления онкологических заболеваний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
230 млн выделено на программу «Земский доктор» в Дагестане
В 2018 году выделили 230 млн рублей и нужно их освоить, подчеркнул он.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Перед пациентами детских клиник выступают цирковые артисты
В Москве началась благотворительная акция «Цирк приехал!», в рамках которой маленькие пациенты детских больниц становятся участниками театрализованных представлений.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Жительница Перми спасла младшую сестру, отдав ей почку
Пациентом и донором стали родные сестры. Как рассказали в минздраве, 33-летняя женщина на протяжении пяти лет страдала заболеванием почек.
Обновлено в 03:11
Здоровье
За жизнь амурского тигра борются хабаровские ветеринары
В реабилитационном центре «Утес» пытаются спасти амурского тигра.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
Кузбасские школьники-волнтеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Внести вклад в лечение пациентов скоро смогут кузбасские школьники.
Обновлено в 03:37
Здоровье
Тульские больницы получили три новых мобильных медицинских комплекса
Больницам Тульской области передали три новых мобильных медицинских комплекса.
Обновлено в 01:33
Здоровье
Беглов: на здоровье горожан экономить нельзя
Врио губернатора города Александр Беглов спрашивал главу комитета по здравоохранению Михаила Дубину об очереди на эндопротезирование крупных суставов.
Обновлено в 03:53