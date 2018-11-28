с чего всё началось

Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.

Россию признали лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

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