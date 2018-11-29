Здоровье
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
РБКвчера в 16:13
Оценить
79 человек отреагировали
с чего всё началось
В Европе бушует эпидемия ВИЧ - Россия занимает первое место по числу заражений, за ней следуют Украина и Белоруссия, сообщается в новом докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.Газета.Ruвчера в 05:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии
Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии и просит учитывать эту информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:37
Здоровье
Смольный принял закон о гарантиях бесплатной медпомощи петербуржцам
Городское правительстве одобрило сегодня закон «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 05:27
Здоровье
Саратовская область попала в антилидеры рейтинга здоровья детей
Как оказалось, Саратовская область попала в число десяти субъектов РФ с самой большой долей детей, состоящих в третьей-пятой «группах здоровья».
Обновлено в 05:22
Здоровье
Во рту строителя выросла опухоль размером с голову
Огромная опухоль на нижней челюсти филиппинского строителя достигла размеров, сопоставимых с размером его черепа.
Обновлено в 04:47
Здоровье
Суициды и наркотики снизили продолжительность жизни в США
В 2017 году уровень самоубийств вырос на 3,7%, а количество смертельных случаев в результате передозировки наркотиков превысило 70 тыс. Согласно отчету CDC, в 2016 году на каждые 100 тыс. американцев приходилось 729 смертей, а в 2017 году из 100 тыс. жителей уже умирало 732, что на 0,4% больше.
Обновлено в 04:05
Здоровье
В Югре за неделю выявили 330 случаев заболевания пневмонией
Только за последнюю неделю в Югре зарегистрировали ещё 330 новых случаев.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Власти Москвы выделили 40 млн рублей на борьбу с онкологией
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
Врачи ФМБА в Приморье обследовали около 5 тыс. человек
Обновлено в 05:34
Здоровье
Жительница Перми спасла младшую сестру, отдав ей почку
Пациентом и донором стали родные сестры. Как рассказали в минздраве, 33-летняя женщина на протяжении пяти лет страдала заболеванием почек.
Обновлено в 04:49
Здоровье
Куйвашев озвучил планы по международным мероприятиям в Екатеринбурге
«Ежегодно необходимо привлекать в регион не менее 5 крупных международных мероприятий», – сказал губернатор.
Обновлено в 03:57
Здоровье
По программе «Земский доктор» в Дагестане трудоустроили 150 врачей
Первый вице-премьер Анатолий Карибов напомнил, что в 2014-2015 годах программа «Земский доктор» не работала в республике из-за отсутствия финансирования из бюджета региона.
Обновлено в 03:15
Здоровье
За жизнь амурского тигра борются хабаровские ветеринары
В реабилитационном центре «Утес» пытаются спасти амурского тигра.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
В поликлиниках России увеличится число онкологов
В городских и районных поликлиниках России в рамках программы по борьбе с раком увеличится число онкологов.
Обновлено в 01:49
Здоровье
В детских клиниках ЮЗАО выступают клоуны, жонглеры и акробаты
В рамках благотворительной акции «Цирк приехал!» в детских клиниках столицы маленьким пациентам показывают театрализованные представления.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Отделение неотложки с вертолетной площадкой построят на территории «Склифа» в Москве
Предполагается строительство отделения на 30 коек с надземным переходом и вертолетной площадкой на крыше здания.
Обновлено в 05:05