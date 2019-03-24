Политика

Россию признали энергетической сверхдержавойИзвестия вчера в 20:30

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, страна может предложить миру технологии для развития энергетики на возобновляемых источниках.
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с чего всё началось

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
РИА Новостивчера в 20:05

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В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

RT на русском01:06

Мировой энергетический совет признал Россию сверхдержавой

URA.Ruвчера в 21:27

Россию признали энергетической сверхдержавой

Известиявчера в 20:30

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

РЕН ТВвчера в 20:41

Россию признали энергетической сверхдержавой

News.ruвчера в 20:31

Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой

ТК Звездавчера в 20:44

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

РИА Новостивчера в 20:05
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Политика

Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера

Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

Обновлено в 00:19
Наука

Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии

Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
Обновлено 21 марта в 06:01
Шоу-бизнес

Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире

Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено вчера в 05:20
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие

Министр обороны Сербии пообещал никогда не вступать в НАТО

Министр обороны Сербии заявил, что страна останется нейтральной и не будет вступать ни в какой блок.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»

Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев

Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

На Камчатке военные медики отработали организацию оказания медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации

На Камчатке, на базе филиала Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота проведена тренировка по оказанию медицинской помощи пострадавшим при возникновении чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Российский вертолёт Ка-52 устроил перевполох на американской авиабазе

В честь 75-летия с момента появления одной из крупнейших военных авиабаз на территории США «Форт Худ» («Fort Hood»), располагающейся в Техасе, американских военных неожиданно решили поздравить российским ударным вертолётом Ка-52, который украсил практически все плакаты, растяжки и флаеры.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Сан-Франциско человек погиб в результате стрельбы

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), передают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:45
Авто

Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года

В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено вчера в 02:17
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Спорт

Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой

"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Очередная акция протеста во Франции собрала более восьми тысяч человек

Обновлено вчера в 14:36
Футбол

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье

Что придумали в России вместо мельдония?

Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек

Обновлено вчера в 11:39
Культура

Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками

Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Шоу-бизнес

Марат Башаров живет вместе с бывшей женой

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске

Обновлено в 00:52
Хоккей

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту»

Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Космос

В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта

Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика

Победителем аукциона по маршруту №34 стала компания «Дизель»

Власти подвели итоги аукциона на обслуживание маршрута №34 «Микрорайон Новые Ляды – улица 1905 года».
Обновлено в 00:30
Здоровье

"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год

Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие

В Сети появились эффектные кадры перелета «Русских витязей»

Министерство обороны РФ поделилось кадрами перелета «Русских витязей» в Малайзию.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
Обновлено в 00:32
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