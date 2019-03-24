Россию признали энергетической сверхдержавойИзвестия вчера в 20:30

Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

с чего всё началось

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, страна может предложить миру технологии для развития энергетики на возобновляемых источниках.

Политика Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».

Наука Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.

Религия В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола "Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Армия и оружие Министр обороны Сербии пообещал никогда не вступать в НАТО Министр обороны Сербии заявил, что страна останется нейтральной и не будет вступать ни в какой блок.

Общество Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских» Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.

Политика Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Армия и оружие На Камчатке военные медики отработали организацию оказания медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации На Камчатке, на базе филиала Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота проведена тренировка по оказанию медицинской помощи пострадавшим при возникновении чрезвычайной ситуации.

Армия и оружие Российский вертолёт Ка-52 устроил перевполох на американской авиабазе В честь 75-летия с момента появления одной из крупнейших военных авиабаз на территории США «Форт Худ» («Fort Hood»), располагающейся в Техасе, американских военных неожиданно решили поздравить российским ударным вертолётом Ка-52, который украсил практически все плакаты, растяжки и флаеры.

Происшествия В Сан-Франциско человек погиб в результате стрельбы Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), передают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Авто Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Спорт Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.

Происшествия В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой "По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.

Футбол Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом» Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».

Здоровье Что придумали в России вместо мельдония? Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.

Происшествия В Испании задержали престарелых грабителей банков В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.

Культура Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».

Армия и оружие WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Космос В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.

Экономика Победителем аукциона по маршруту №34 стала компания «Дизель» Власти подвели итоги аукциона на обслуживание маршрута №34 «Микрорайон Новые Ляды – улица 1905 года».

Здоровье "Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.