Политика
Россию признали энергетической сверхдержавойИзвестия вчера в 20:30
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, страна может предложить миру технологии для развития энергетики на возобновляемых источниках.
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с чего всё началось
Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.РИА Новостивчера в 20:05
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Политика
Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено вчера в 12:21
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Наука
Стимуляция мозга помогла в лечении депрессии
Учёные из Германии заявили об успехах в лечении резистентной депрессии с помощью инвазивной стимуляции головного мозга.
Обновлено 21 марта в 06:01
Шоу-бизнес
Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире
Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено вчера в 05:20
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие
Министр обороны Сербии пообещал никогда не вступать в НАТО
Министр обороны Сербии заявил, что страна останется нейтральной и не будет вступать ни в какой блок.
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Общество
Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»
Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев
Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
На Камчатке военные медики отработали организацию оказания медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации
На Камчатке, на базе филиала Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота проведена тренировка по оказанию медицинской помощи пострадавшим при возникновении чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Российский вертолёт Ка-52 устроил перевполох на американской авиабазе
В честь 75-летия с момента появления одной из крупнейших военных авиабаз на территории США «Форт Худ» («Fort Hood»), располагающейся в Техасе, американских военных неожиданно решили поздравить российским ударным вертолётом Ка-52, который украсил практически все плакаты, растяжки и флаеры.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Сан-Франциско человек погиб в результате стрельбы
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы в городе Сан-Франциско (штат Калифорния), передают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Обновлено в 01:45
Авто
Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено вчера в 02:17
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Спорт
Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
В Саратовской области автобус столкнулся с легковушкой
"По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, не выбрал безопасную скорость, не учел метеорологических условий и допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута № 9. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Очередная акция протеста во Франции собрала более восьми тысяч человек
Обновлено вчера в 14:36
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье
Что придумали в России вместо мельдония?
Как проинформировал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, новый препарат – это биологически активная добавка (БАД), содержащая аминокислоты и минералы.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек
Обновлено вчера в 11:39
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
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Марат Башаров живет вместе с бывшей женой
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Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске
Обновлено в 00:52
Хоккей
Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Миннесоту»
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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Космос
В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта
Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено вчера в 10:15
Экономика
Победителем аукциона по маршруту №34 стала компания «Дизель»
Власти подвели итоги аукциона на обслуживание маршрута №34 «Микрорайон Новые Ляды – улица 1905 года».
Обновлено в 00:30
Здоровье
"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год
Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
В Сети появились эффектные кадры перелета «Русских витязей»
Министерство обороны РФ поделилось кадрами перелета «Русских витязей» в Малайзию.
Обновлено вчера в 14:20
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Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню
Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
Обновлено в 00:32