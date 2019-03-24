Россию признали энергетической сверхдержавойИзвестия вчера в 20:30

Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

с чего всё началось

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, страна может предложить миру технологии для развития энергетики на возобновляемых источниках.

Футбол Казахстан — Россия 0:4 Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.

Спорт Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2018/19.

Футбол Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020 В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».

Шоу-бизнес Анджелина Джоли завершает карьеру в кино Анджелина Джоли успела стать «лицом» Голливуда 2000-х. Но теперь актриса решила завершить свою карьеру в кино.

Общество «Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде» Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.

Происшествия Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.

Армия и оружие National Interest оценил эффективность Су-35С Журнал The National Interest оценил эффективность российского истребителя Су-35С.

Происшествия В летевший в Сочи самолёт ударила молния «При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.

Наука Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.

Происшествия Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.

Шоу-бизнес Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.

Политика Порошенко обвинили в убийстве брата Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.

Спорт Кузьмина завершила спортивную карьеру Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.

Политика Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.

Политика Петиция об отмене Brexit собрала более 5 млн подписей Парламентская петиция об отмене Brexit в Великобритании набрала уже более 5 млн подписей.

Политика Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.

Происшествия Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Спорт Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.

Футбол У Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный игрок В первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России у хозяев на поле появился футболист, которого не было в официальном протоколе.

Политика Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.