Политика

Россию признали энергетической сверхдержавойИзвестия вчера в 20:30

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, страна может предложить миру технологии для развития энергетики на возобновляемых источниках.
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с чего всё началось

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Мировой энергетический совет признал Россию сверхдержавой

URA.Ruвчера в 21:27

Россию назвали энергетической сверхдержавой

Москва 2405:30

Кристоф Фрай: Россия всегда будет энергетической сверхдержавой

РИА Новости04:00

В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

RT на русском01:06

В Госдуме ответили на оценку России как энергетической сверхдержавы

РЕН ТВ10:31

Россию признали энергетической сверхдержавой

News.ruвчера в 20:31

Россию признали энергетической сверхдержавой

Известиявчера в 20:30
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Футбол

Казахстан — Россия 0:4

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Автоспорт

Сергей Сироткин: Проблема Williams не в машине

Отвечает Сергей Сироткин, выступавший за Williams в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии

Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Спорт

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2018/19.
Обновлено в 12:19
Футбол

Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020

В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли завершает карьеру в кино

Анджелина Джоли успела стать «лицом» Голливуда 2000-х. Но теперь актриса решила завершить свою карьеру в кино.
Обновлено в 04:06
Общество

«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»

Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

National Interest оценил эффективность Су-35С

Журнал The National Interest оценил эффективность российского истребителя Су-35С.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Общество

Пользователи соцсетей поделились снимками ледохода в Петербурге

Обновлено в 10:40
Наука

Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Спорт

Тутберидзе опубликовала личное письмо об Олимпиаде-2018

Обновлено в 12:01
Футбол

Бьелса и Жардим — в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Марсело Бьельса и Леонарду Жардим вошли в число кандидатов на пост главного тренера «Ромы».
Обновлено в 12:13
Происшествия

Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт

Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Происшествия

После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело

Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Культура

Дайана Росс вступилась за Майкла Джексона после скандального фильма

Обновлено в 04:38
Политика

Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Спорт

Кузьмина завершила спортивную карьеру

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 09:43
Гаджеты

Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air

Обновлено вчера в 10:15
Общество

Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала

Обновлено в 11:31
Политика

Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям

По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.
Обновлено в 08:35
Политика

Петиция об отмене Brexit собрала более 5 млн подписей

Парламентская петиция об отмене Brexit в Великобритании набрала уже более 5 млн подписей.
Обновлено в 11:32
Политика

Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Спорт

Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.
Обновлено в 06:16
Футбол

У Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный игрок

В первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России у хозяев на поле появился футболист, которого не было в официальном протоколе.
Обновлено в 11:46
Политика

Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим

Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Гаджеты

Названы 10 главных недостатков современных смартфонов

Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Перечень недостатков собрала «Газета.Ru».
Обновлено в 08:12
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