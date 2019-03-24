Политика
Россию признали энергетической сверхдержавойИзвестия вчера в 20:30
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, страна может предложить миру технологии для развития энергетики на возобновляемых источниках.
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с чего всё началось
Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.РИА Новостивчера в 20:05
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Футбол
Казахстан — Россия 0:4
Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 11:53
Автоспорт
Сергей Сироткин: Проблема Williams не в машине
Отвечает Сергей Сироткин, выступавший за Williams в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
Спорт
Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2018/19.
Обновлено в 12:19
Футбол
Уэльс обыграл Словакию в отборе Евро-2020
В матче 2-го тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Уэльса обыграла команду Словакии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли завершает карьеру в кино
Анджелина Джоли успела стать «лицом» Голливуда 2000-х. Но теперь актриса решила завершить свою карьеру в кино.
Обновлено в 04:06
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
National Interest оценил эффективность Су-35С
Журнал The National Interest оценил эффективность российского истребителя Су-35С.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Наука
Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Спорт
Тутберидзе опубликовала личное письмо об Олимпиаде-2018
Обновлено в 12:01
Футбол
Бьелса и Жардим — в списке кандидатов на пост главного тренера «Ромы»
Марсело Бьельса и Леонарду Жардим вошли в число кандидатов на пост главного тренера «Ромы».
Обновлено в 12:13
Происшествия
Потерявший ход в Норвегии круизный лайнер доставили в порт
Круизный лайнер потерял ход из-за отказа двигателей 22 марта. Экипажу удалось встать в нескольких километрах от побережья Норвегии.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика
Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Спорт
Кузьмина завершила спортивную карьеру
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина официально завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала
Обновлено в 11:31
Политика
Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям
По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.
Обновлено в 08:35
Политика
Петиция об отмене Brexit собрала более 5 млн подписей
Парламентская петиция об отмене Brexit в Великобритании набрала уже более 5 млн подписей.
Обновлено в 11:32
Политика
Тимошенко призвали извиниться за «ложь» о Порошенко
Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко извиниться за "ложь" о расследовании против действующего лидера страны.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Спорт
Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе
Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.
Обновлено в 06:16
Футбол
У Казахстана в матче с Россией на поле вышел незаявленный игрок
В первом тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Казахстана и России у хозяев на поле появился футболист, которого не было в официальном протоколе.
Обновлено в 11:46
Политика
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ заявила в воскресенье, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.
Обновлено в 11:23
Гаджеты
Названы 10 главных недостатков современных смартфонов
Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Перечень недостатков собрала «Газета.Ru».
Обновлено в 08:12