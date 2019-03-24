Политика
Россию признали энергетической сверхдержавойИзвестия вчера в 20:30
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, страна может предложить миру технологии для развития энергетики на возобновляемых источниках.
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с чего всё началось
Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.РИА Новостивчера в 20:05
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Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
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Футбол
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В со сборной Украины.
Обновлено в 01:48
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Политика
Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко
Обновлено вчера в 23:49
Хоккей
Михайлов: «Если Ковальчук вернётся в Россию, его можно понять»
Чемпион мира Борис Михайлов дал небольшой комментарий относительно проблем российского форварда Ильи Ковальчука в "Лос-Анджелесе", который не попал в заявочный лист команды в третий раз за четыре встречи НХЛ.
Обновлено в 05:29
Футбол
Томь — Мордовия 1:0
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию».
Обновлено в 05:53
Политика
Немецкий политолог усомнился в силе ЕС на фоне России, США и Китая
Евросоюз не имеет влияния в мировой политике, пора признать реальность и понять, что ЕС не может без помощи США провести международную повестку дня, пишет Егер.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Каземиро: «„Реалу“ не хватает Роналду»
Обновлено в 05:23
Хоккей
Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.
Обновлено в 00:56
Общество
Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка
Главной причиной, по которой россияне решаются завести второго ребенка, является желание, чтобы первенец не чувствовал себя одиноким.
Обновлено в 04:18
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Экономика
«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии
Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова рассказала, что свадьба в Таиланде обошлась ей в 320 тысяч рублей
Девушка призналась, что на торжество для шестерых человек обошлось ей в 320 тысяч рублей.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Наука
Физики ЦЕРН ищут «зачарованные» частицы в первичной материи Вселенной
Российские и зарубежные физики, работающие в рамках коллаборации NA61/SHINE в ЦЕРН, начали поиски так называемых "зачарованных" частиц в кварково-глюонной плазме, аналоге первичной материи мироздания.
Обновлено 21 марта в 04:29
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
20 лет назад силы НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года силы НАТО без санкции Совбеза ООН начали операцию на территории Союзной Республики Югославия.
Обновлено в 05:12
Недвижимость
В России сократят срок для безналоговой продажи жилья
В России срок для безналоговой продажи жилой недвижимости сократят с пяти до трех лет. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 02:55
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
Обновлено в 02:16
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Российские СУ-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики США
Национальный центр управления обороны Российской Федерации сообщил о том, что за минувшие сутки российские истребители Су-27, которые входят в состав дежурных сил по противовоздушной обороне, два раза за минувшие сутки сопровождали стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, которые летели над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Спорт
Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт
Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Футбол
На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»
Как сообщает Аирааlва, по ходу матча болельщики "Луго" скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13