Политика

Россию признали энергетической сверхдержавойИзвестия вчера в 20:30

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, страна может предложить миру технологии для развития энергетики на возобновляемых источниках.
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с чего всё началось

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
РИА Новостивчера в 20:05

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Россию признали энергетической сверхдержавой

Комсомольская правдавчера в 23:34

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

РЕН ТВвчера в 20:41

Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой

ТК Звездавчера в 20:44

Мировой энергетический совет признал Россию сверхдержавой

URA.Ruвчера в 21:27

Россию признали энергетической сверхдержавой

News.ruвчера в 20:31

Россию признали энергетической сверхдержавой

Известиявчера в 20:30

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

РИА Новостивчера в 20:05
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Общество

Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК

Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 00:02
Политика

Путина попросили уйти в отставку

Обновлено вчера в 14:27
Спорт

Биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры

Обновлено вчера в 16:14
Общество

Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»

Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
Политика

В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено 22 марта в 10:30
Общество

В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования

Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Единоборства

Чудинов досрочно победил Нуерланга

Обновлено вчера в 15:42
Общество

Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта

Обновлено вчера в 23:34
Технологии

Будущее за горами. Знаменитые интернет-сервисы, не работающие в России

Знаменитый сервис появился в 2008 году в Швеции и за 11 лет существования перевернул музыкальный рынок с ног на голову.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие

Морские пехотинцы провели учения в Дагестане

На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
Обновлено вчера в 08:33
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Филадельфию»

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.
Обновлено вчера в 15:36
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек

По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:57
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Космос

В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта

Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено вчера в 11:01
Политика

Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес

Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»

Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено вчера в 09:14
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.
Обновлено в 00:19
Культура

Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона

Обновлено вчера в 16:18
Спорт

Медведева с весельем отметила бронзовую медаль ЧМ

Обновлено вчера в 21:32
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол

Рэмси не сыграет в матче со Словакией из-за травмы

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси не сможет принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Словакии из-за травмы, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль

В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
Обновлено вчера в 20:15
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено вчера в 01:55
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