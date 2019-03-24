Политика
Россию признали энергетической сверхдержавойLenta.ru 03:23
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он. Кроме того, Фрай отметил, что Россия обладает внушительным запасом природных ресурсов и возобновляемых источников энергии.
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с чего всё началось
Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.РИА Новостивчера в 20:05
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