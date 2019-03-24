Политика

Россию признали энергетической сверхдержавойLenta.ru 03:23

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он. Кроме того, Фрай отметил, что Россия обладает внушительным запасом природных ресурсов и возобновляемых источников энергии.
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Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

Эксперт рассказал о влиянии энергетики на геополитическую ситуацию в мире

РИА Новости03:21

Россию признали энергетической сверхдержавой

Известиявчера в 20:30

Мировой энергетический совет признал Россию сверхдержавой

URA.Ruвчера в 21:27

Мировой энергетический совет назвал Россию сверхдержавой

ТК Звездавчера в 20:44

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

РЕН ТВвчера в 20:41

Россию признали энергетической сверхдержавой

News.ruвчера в 20:31

В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

RT на русском01:06
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Наука

От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости

Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.
Обновлено 22 марта в 09:15
Единоборства

Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 13:17
Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Футбол

Ракитич — о похвале от Моуринью: не знаю, говорил ли мне подобное отец

Не знаю, говорил ли мне нечто подобное когда-нибудь мой отец.
Обновлено в 03:24
Политика

Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек

Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Хоккей

«Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» с двумя очками Тарасенко

Хоккеисты «Сент-Луиса» забросили сразу три шайбы в течение 75 секунд в первом периоде и этим создали задел в счете, который «Тампе», несмотря на все отчаянные усилия, так и не удалось выровнять.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США

Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено вчера в 00:46
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено вчера в 01:55
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Политика

Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Религия

Безруков окрестил «жалкой кучкой» протестующих против храма-на-драме

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Обновлено в 02:18
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
Обновлено в 02:14
Авто

Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года

В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено вчера в 02:17
Политика

Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

При бомбёжке Белграда удалось спасти 48 рожениц

Персоналу больницы удалось тогда спасти 48 рожениц с младенцами.
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О вреде и пользе соли рассказали жителям Махачкалы

В Махачкале прошла очередная оздоровительная акция. На этот раз она была посвящена соли, а вернее вреде и пользе, которая она несет.
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Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины

Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
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Общество

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
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Культура

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Конюхов на вёсельной лодке пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

«Фёдор впервые пережил шторм в 12 баллов на вёсельной лодке за все свои походы на вёслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны», — приводит его слова РИА Новости.
Обновлено в 02:59
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