Политика

Россию признали энергетической сверхдержавойLenta.ru 03:23

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он. Кроме того, Фрай отметил, что Россия обладает внушительным запасом природных ресурсов и возобновляемых источников энергии.
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Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
РИА Новостивчера в 20:05

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Мировой энергетический совет признал Россию сверхдержавой

URA.Ruвчера в 21:27

Россию признали энергетической сверхдержавой

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