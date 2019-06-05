Политика
Россию пригласили на торжества в НормандииИнтерфакс 03 июня в 11:14
Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в посольстве РФ в Париже.
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Дипломаты посольства представят Россию на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии
Комсомольская правда11:46
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