Политика

Россию пригласили на торжества в НормандииИнтерфакс 03 июня в 11:14

Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в посольстве РФ в Париже.
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Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии

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Эхо Москвы12:30

Париж дал России самой решить, кто поедет от нее на торжества в Нормандию

Интерфаксвчера в 02:50

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Взгляд.ру11:24

Дипломаты посольства представят Россию на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии

Комсомольская правда11:46

Франция призвала РФ выбрать, кто поедет от нее в Нормандию

Газета.Ruвчера в 12:56

Лавров объяснил отказ направить делегацию из РФ на торжества в Нормандии

Известия11:55
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Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
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Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

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Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
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На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
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Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
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Общество

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Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
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Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.
Обновлено в 16:58
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
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Си Цзиньпин и Путин посмотрели на панд в Московском зоопарке

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Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
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Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

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В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!

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BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
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Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

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Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

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Определен предел человеческой выносливости

Биологи изучают спортсменов не только для того, чтобы понять, что происходит с организмом при экстремальных нагрузках, они хотят еще и определить границы физиологических возможностей человека.
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Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась "магическая" цифра в 10 000 шагов в день.
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Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
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