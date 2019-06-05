Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в НормандиюМосковский Комсомолец вчера в 03:52
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
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Дипломаты посольства представят Россию на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии
Комсомольская правда11:46
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
Обновлено в 01:59
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений
Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.
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Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Политика
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Обновлено в 14:35
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В настоящее время Kia публикует только одно изображение, показывающее боковой профиль нового XCeed.
Обновлено в 04:08
Политика
Принц Гарри встретился с Дональдом Трампом, оскорбившим Меган Маркл
Супруг Меган Маркл явно был не в восторге от общения с президентом США, ведь ранее политик оскорбил его возлюбленную.
Обновлено вчера в 19:30
Технологии
Почти каждый второй россиянин видел личные данные своих коллег
Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
Обновлено в 11:49
Наука
Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина
Обновлено в 12:50
Футбол
Вратарь сборной России поделился мнением о вратарском мастерстве Дзюбы
Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:45
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Игры
Руководитель Bethesda выразил свое мнение относительно игрового доната
Руководитель Bethesda Тодд Говард провел беседу с IGN в ходе крупного интервью, опубликованное в итоге на YouTube-канале.
Обновлено в 12:04
Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
"Автотор" запускает производство внедорожника BMW X7, занимающего верхнюю строчку в модельной линейке баварского производителя, сообщает калининградская компания.
Обновлено в 16:07
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Футбол
Ян Облак: «Буду играть в „Атлетико“, пока наши амбиции совпадают»
Пока амбиции «Атлетико» совпадают с моими, я буду продолжать играть здесь. Я остался, потому что мы имеем одинаковые амбиции.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Нюша опровергла обвинения Крида в своей меркантильности
Певица рассказала, что стало истинной причиной расставания с Егором Кридом. Егор Крид неоднократно говорил об отношениях с Нюшей.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие
Украина решила создать в Очакове новую базу ВМС
Обновлено в 11:24
Общество
Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение
Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:52
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок
Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД Украины в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила министерство иностранных дел страны в работе на предыдущего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Бывшие военные судятся с Минобороны за огонь из танка на полигоне
Габидуллин, Османов, Пахмутов пострадали в 2017 году на учениях под Лугой. По ним ошибочно открыли огонь из танка.
Обновлено в 14:29
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
США выдвинули Турции очередной ультиматум из-за С-400
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон, выступая по телевидению, выдвинула Турции ультиматум из-за намерения Анкары купить у России зенитные ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 01:36
Религия
Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08