Политика

Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в НормандиюМосковский Комсомолец вчера в 03:52

В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
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Франция призвала РФ выбрать, кто поедет от нее в Нормандию

Газета.Ruвчера в 12:56

Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии

Российская газета13:14
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Вратарь сборной России Маринато Гилерме рассказал, что Артем Дзюба хочет попробовать себя вратарем, сообщает ТАСС.
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Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города.
Обновлено в 14:53
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Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
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Руководитель Bethesda Тодд Говард провел беседу с IGN в ходе крупного интервью, опубликованное в итоге на YouTube-канале.
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Пока амбиции «Атлетико» совпадают с моими, я буду продолжать играть здесь. Я остался, потому что мы имеем одинаковые амбиции.
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Шоу-бизнес

Нюша опровергла обвинения Крида в своей меркантильности

Певица рассказала, что стало истинной причиной расставания с Егором Кридом. Егор Крид неоднократно говорил об отношениях с Нюшей.
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Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

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Армия и оружие

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В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
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Украина решила создать в Очакове новую базу ВМС

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Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип

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ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

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Гаджеты

Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок

Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
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Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
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