Политика
Россию пригласили на торжества в НормандииИнтерфакс 03 июня в 11:14
Россия получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, однако уровень представительства не уточнялся. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник в посольстве РФ в Париже.
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Стал известен уровень представительства России на торжествах по высадке в Нормандии
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Дипломаты посольства представят Россию на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии
Комсомольская правдавчера в 11:46
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