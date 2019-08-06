Экономика

Россию предупредили о сокращении рабочей силыLife.ru 06:52

Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.
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с чего всё началось

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.
Коммерсантъвчера в 18:12

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СМИ: рабочей силы в РФ стало меньше

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В России заканчивается рабочая сила

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Эксперты отмечают достижение предела трудовых ресурсов в начале 2019 года в России

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Московский Комсомолец02:14

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

Известия07:07

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

Lenta.ruвчера в 19:00

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден

Коммерсантъвчера в 18:12
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Индия проинформировала партнеров о предпринимаемых шагах в Кашмире

Нью-Дели проинформировал своих партнеров, в том числе Москву, о предпринимаемых шагах в Кашмире, заявил РИА Новости посол Индии в РФ Венкатеш Варма.
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Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
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Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
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Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Футбол

«Арсенал» отпустит Косьельни в «Бордо»

В прошедшем сезоне Косьельни отыграл в 17 играх АПЛ, забив 3 гола. Последние новости футбола на нашем портале .
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Футбол

ПСЖ предложил трём клубам арендовать Неймара

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Спорт

Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко выиграли первый матч группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
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В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе

Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Второго болельщика задержали за нападение на омоновца в Петербурге

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Культура

Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 10:05
Происшествия

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе полностью ликвидирован

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Скончался автор песни «Снег кружится» композитор Сергей Березин

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В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году

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Продажи автомобилей в России упали на 2,4%

Продажи легковых и легковых коммерческих автомобилей на российском рынке с января по июль 2019 г. снизились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
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Технологии

Первые реальные магазины AliExpress появятся в России

Реальные магазины позволят покупателям рассмотреть и приобрести товары, а появятся они благодаря первому партнеру AliExpress.
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Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Новейший авианосец ВМС США опять прервал испытания

Новейший авианосец ВМС США Gerald Ford в очередной раз не смог завершить испытания.
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США рассматривают все варианты действий по свержению власти Мадуро

Соединенные Штаты рассматривают все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле и будут использовать все необходимые средства для свержения власти венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
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В США обнаружили исчезнувшую 80 лет назад подлодку

Команда американских исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила часть подводной лодки USS Grunion.
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«ВКонтакте» начала скрывать число лайков под постами

«ВКонтакте» в рамках эксперимента отключила счетчик лайков для части пользователей, рассказал vc.ru директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов.
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Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе

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В Донбасс вернутся украинские поезда

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Армия и оружие

Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России

Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
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