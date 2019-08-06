Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.

с чего всё началось

Рост численности рабочей силы продолжался в течение как минимум 10 лет, его пик пришёлся 2017–2018 годы, а в первом квартале 2019 года произошло снижение на 0,8 млн человек — до 75 млн.

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