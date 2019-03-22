Политика

Россию попросили защитить киргизов в ЯкутииLenta.ru 17:57

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии. Об этом сказано на сайте пресс-службы заксобрания страны. По его словам, киргизская сторона сожалеет о случившемся.
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Киргизия попросила Россию защитить сограждан в Якутии

URA.Ru20:52

Киргизия попросила российского посла защитить мигрантов в Якутске

Царьград17:49

В Бишкеке просят посла РФ обеспечить безопасность граждан Киргизии в Якутии

Интерфакс - Россия10:50

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Lenta.ru17:57

Бишкек попросил посла России защитить киргизов после протестов в Якутии

РБК17:02

Глава киргизского парламента попросил посла РФ позаботиться о безопасности граждан Киргизии в Якутске

Росбалт11:37

Бишкек попросил Москву защитить граждан Киргизии в Якутии

Эхо Москвы18:09
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Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

Обновлено в 00:31
Политика

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено в 16:40
Происшествия

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Общество

Текслер озвучил первые претензии к РМК

Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула

Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.
Обновлено вчера в 07:15
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Политика

Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал запрет Госкомтелерадио Украины на ввоз еще 17 книг из РФ из-за "пропаганды", заявив, что книжная инквизиция в Киеве не дремлет.
Обновлено в 14:27
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Происшествия

Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Авто

Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей

В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов).
Обновлено в 19:00
Политика

МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено вчера в 09:36
Политика

Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео

Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

Обновлено в 15:25
Гаджеты

Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр

До недавнего времени лидером был 18,4-дюймовый Galaxy View производства Samsung.
Обновлено в 15:21
Кино

Disney закроет кинокомпанию Fox 2000

Скоро компания Fox 2000 прекратит свое существование. Соответствующее решение принял киногигант Disney, которому она принадлежала.
Обновлено в 09:24
Экономика

ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошёл взрыв

В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.
Обновлено в 04:15
Политика

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21

В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Авто

В Сети представлен рендер пикапа от Audi

Посколько ждать появления пикапов от Audi или Bugatti не приходится, то художник Раян Приск решил представить свое видение грузовой модели немецкой премиальной марки.
Обновлено в 07:34
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия

Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие

Три бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России

Самолеты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, летали недалеко от Калининградской области Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 22 марта совершили полеты вблизи Калининградской области с разницей в несколько часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 19:23
Футбол

Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минут

Матч Португалия — Украина состоится сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнётся в 22:45 мск.
Обновлено в 14:26
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками

Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом

Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
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Государство в Центральной Азии. Расположено в западной и центральной части горного массива Тянь-Шань. На севере граничит с Казахстаном, на западе - с Узбекистаном, на юго-западе - с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке - с Китаем.
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