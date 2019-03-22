Политика
Россию попросили защитить киргизов в ЯкутииLenta.ru 17:57
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии. Об этом сказано на сайте пресс-службы заксобрания страны. По его словам, киргизская сторона сожалеет о случившемся.
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Происшествия
Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку
В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Общество
Победительницу конкурса «Мисс Москва» лишили титула
Победительницу конкурса «Мисс Москва – 2018» Алесю Семеренко лишили титула из-за нарушения условий, этот инцидент произошел впервые за всю историю мероприятия.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Политика
Пушков прокомментировал запрет ввоза на Украину «Мастера и Маргариты»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал запрет Госкомтелерадио Украины на ввоз еще 17 книг из РФ из-за "пропаганды", заявив, что книжная инквизиция в Киеве не дремлет.
Обновлено в 14:27
Политика
Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео
Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Авто
Простоявший 30 лет в гараже Bentley продали за 40 млн рублей
В Великобритании раритетный автомобиль Bentley продали на аукционе за рекордную сумму, равную 40 млн рублей (454 тысячи фунтов).
Обновлено в 19:00
Политика
МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах
Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.
Обновлено в 14:50
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Гаджеты
Archos представила 22-дюймовый Android-планшет для настольных игр
До недавнего времени лидером был 18,4-дюймовый Galaxy View производства Samsung.
Обновлено в 15:21
Кино
Disney закроет кинокомпанию Fox 2000
Скоро компания Fox 2000 прекратит свое существование. Соответствующее решение принял киногигант Disney, которому она принадлежала.
Обновлено в 09:24
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошёл взрыв
В китайской провинции Цзянсу на химическом заводе произошёл мощный взрыв. Сообщается о 47 жертвах и 640 пострадавших.
Обновлено в 04:15
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 12:14
Политика
Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа
Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Авто
В Сети представлен рендер пикапа от Audi
Посколько ждать появления пикапов от Audi или Bugatti не приходится, то художник Раян Приск решил представить свое видение грузовой модели немецкой премиальной марки.
Обновлено в 07:34
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Три бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России
Самолеты B-52H Stratofortress, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, летали недалеко от Калининградской области Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 22 марта совершили полеты вблизи Калининградской области с разницей в несколько часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Обновлено в 19:23
Футбол
Португалия — Украина: Роналду и Зинченко выйдут с первых минут
Матч Португалия — Украина состоится сегодня, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнётся в 22:45 мск.
Обновлено в 14:26
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за VPN-сервисами и поисковиками
Подведомственное Роскомнадзору госпредприятие "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит проверить, блокируются ли запрещенные сайты поисковиками, VPN-сервисами, прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 02:22
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом
Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40