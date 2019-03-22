Политика
Россию попросили защитить киргизов в ЯкутииLenta.ru 17:57
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии. Об этом сказано на сайте пресс-службы заксобрания страны. По его словам, киргизская сторона сожалеет о случившемся.
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