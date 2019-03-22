Политика

Россию попросили защитить киргизов в ЯкутииLenta.ru 17:57

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии. Об этом сказано на сайте пресс-службы заксобрания страны. По его словам, киргизская сторона сожалеет о случившемся.
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Бишкек попросил посла России защитить киргизов после протестов в Якутии

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Киргизия попросила Россию защитить сограждан в Якутии

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Глава киргизского парламента попросил посла РФ позаботиться о безопасности граждан Киргизии в Якутске

Росбалт11:37

В Бишкеке просят посла РФ обеспечить безопасность граждан Киргизии в Якутии

Интерфакс - Россия10:50
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Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля

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Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
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Во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине нужны прямые поставки газа из России.
Обновлено в 09:58
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
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Глава Забайкалья прослезился от общения с многодетной матерью

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Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за невнимательности врачей

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Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
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Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
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Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
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Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

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Снова в больнице: у Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

Как сообщает «Экспресс газета», у 80-летней актрисы отказали ноги.
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Компании Xiaomi и Huawei расширят розничные сети в России

Китайские компании Xiaomi и Huawei планируют расширить розничные сети на территории России.
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Экономика

Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус»

Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.
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Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

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В Сети появилось видео происшествия, случившегося утром в пятницу у городского управления МВД Нижнекамска.
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Космос

NASA изучает возможность отправки станции к астероиду Паллада

В Соединенных Штатах Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) изучает возможность отправки автоматической станции для исследования астероида Паллада, сообщает портал Space.com.
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Происшествия

У жилого дома в Болгарии взорвалась бомба

У жилого дома в болгарском городе Перник взорвалась бомба. Об этом сообщает телеканал Nova.
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Происшествия

Томский районный суд ушел в отставку в полном составе

Молчановский районный суд Томской области в полном составе ушел в отставку, следует из результатов заседания квалификационной коллегии.
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