Экономика
Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru 13:55
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
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Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.
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Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
Обновлено в 15:14
Происшествия
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Два моряка погибли при странных обстоятельствах на российском судне «Василий Головнин», которое шло из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР).
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Водолеи никого не пощадят, а Тельцы могут выкинуть такое! Гороскоп на 30 апреля
Только Тельцы додумаются до подобного поступка.
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Футбол
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Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
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В Чехии отелю разрешили требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 21:12
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Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, кого считает лучшим футболистом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Барселоной" в рамках полуфинала Лиги чемпионов признался, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом.
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Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
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Гаджеты
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Эксперты проанализировали мировой рынок смартфонов и составили рейтинг самых популярных девайсов по итогам прошлого года.
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Обновлено в 06:14
Авто
Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Компания Datsun, которая входит в концерн Nissan, начала продажи в Индонезии своей «внедорожной» модификации компактвэна Datsun Cross весной прошлого года.
Обновлено в 01:55