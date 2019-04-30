Экономика
Россию покинули тысячи миллионеровLenta.ru вчера в 13:55
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth. Россия занимает второе место по оттоку из страны богачей, уступая только Китаю, который оставили 15 тысяч миллионеров.
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Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено вчера в 18:37
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено вчера в 09:54
Наука
Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Ученые-медики из США создали первый особый тест анализа крови на определение синдрома хронической усталости.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты
На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Путин требует ужесточить контроль за качеством нефти
Путин предложил Токареву поменять систему контроля качества поступающей в нефтепровод нефти, тот пообещал дополнить нормативную базу и регламенты, которые усилят возможность контроля в системе «Транснефти».
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Банк ВТБ купил ФК «Динамо» за рубль
Обновлено вчера в 14:34
Общество
В Британии оценили первых красавиц Росгвардии
Ранее стало известно, что прапорщик полиции Анна Храмцова победила в первом всероссийском фотоконкурсе "Краса Росгвардии".
Обновлено в 01:21
Гаджеты
Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum
Видеокарта компании AMD в очередной раз стала лидером по добыче криптовалюты Ethereum.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Ярмольник выиграл суд против ФСО
Обновлено вчера в 10:23
Авто
На eBay продают два маслкара Dodge Challenger SRT Demon
Стоит отметить, что всего Dodge Challenger SRT Demon было выпущено 3 300 экземпляров, последний из которых был продан на аукционе за один миллион долларов.
Обновлено вчера в 13:57
Музыка
Роскосмос опубликовал видео с танцующими «на МКС» балеринами
Корпорация «Роскосмос» выложила на свой YouTube-канал видео, в котором танцовщики балета Большого театра выступают на фоне макета Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
МИД Абхазии рассказал, когда возможно восстановление доверия с Грузией
Говорить о возможности восстановления доверия между абхазами и грузинами можно только после подписания соглашения о неприменении силы, заявил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено вчера в 10:20
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed в России
Состоялось открытие российских продаж нового универсала Kia ProCeed. Стоимость автомобиля варьируется от 1 519 900 рублей.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 16:39
Спорт
Все требования WADA по восстановлению в правах РУСАДА выполнены
РУСАДА была дисквалифицирована в 2015 году. Тремя годами позже WADA решило восстановить агентство в правах при условии передачи допинг-проб.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Мюллер пожаловался на извратившего суть его доклада генпрокурора США
Генпрокурор США Уильям Барр в «неполном» виде изложил доклад по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Ленинградской области сотрудники ДПС задержали пьяного тракториста
В Ленинградской области 30 апреля сотрудники ДПС задержали пьяного тракториста.
Обновлено вчера в 23:28
Кино
Супруги Обама представили первоначальный список проектов для Netflix
Продюсерская компания Higher Ground Productions, владельцами которой являются экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с компанией Netflix.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото
На странице своего Instagram-аккаунта Виктория Дайнеко опубликовала откровенное фото.
Обновлено вчера в 04:00
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Северной Каролине
Департамент полиции американского города Шарлотт сообщил, что личность подозреваемого в стрельбе в кампусе университета в американской Северной Каролине установлена.
Обновлено в 00:20
Политика
Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Забайкалье
Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Акша Забайкальского края, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Император Японии Акихито официально отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с официальным заявлением об отречении императора Акихито.
Обновлено вчера в 04:23
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Россиян ждут очередные изменения с 1 мая.
Обновлено 29 апреля в 08:54